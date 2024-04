Il comune di Badalucco punta sui giovani: progetto regionale per una serie di progetti in paese

Il comune di Badalucco, piccolo centro della Valle Argentina, punta sui giovani, su nuove strategie integrate e progettualità condivise in una logica di rete che possano favorire l’accrescimento di quelle capacità, competenze, conoscenze necessarie per aiutare i giovani ad affrontare le sfide del loro tempo.

L’Amministrazione comunale guidata da Matteo Orengo, in relazione al finanziamento da 430mila euro della Regione per la realizzazione dell’intervento ‘Nuove opportunità per i giovani: saper stare per saper fare’, ha aderito alla partecipazione dell’associazione ‘L’Ancora’ di Vallecrosia per partecipare al bando, chiedendo al Comune di Taggia la collaborazione ed il partenariato.

Il comune di Badalucco ha anche accolto la proposta presentata da Isforcoop ets, rilasciando l’autorizzazione alla stessa di indicare il Comune di Badalucco quale partner progettuale e favorendo la collaborazione degli uffici del servizio sociale per la promozione delle iniziative che saranno realizzate sul territorio comunale e a favore dei giovani.

Contestualmente l’associazione 'Effetto Farfalla’ (ente che gestisce il centro giovanile ‘Triangolo 2.0’ sul territorio comunale di Badalucco, ha comunicato l’intenzione di partecipare al suddetto bando, unendosi alla cordata regionale e partecipando con ‘Isforcoop’ (capofila dell’ATS GEN D), attraverso un progetto esecutivo, frutto del processo di co-progettazione, a carattere sperimentale-innovativo sul piano metodologico, tecnico e formativo.

L’obiettivo quello di dar vita a progetti integrati, volti a sviluppare iniziative coerenti con le esigenze del target di riferimento, in contesti educanti e partecipati, a contrasto di fenomeni di emarginazione sociale e di abbandono scolastico, orientate a:

- incrementare nei giovani la stima di sé, a rinforzare l’autostima, il senso di autoefficacia, lo spirito di cooperazione e di comunità;

- promuovere attività concrete attraverso le quali i giovani possano sviluppare competenze (soft-skills) cognitive, sociali, relazionali, etiche, pragmatiche e strategiche;

- realizzare laboratori innovativi per promuovere l’acquisizione di nuovi saperi e competenze emergenti per orientarsi verso percorsi formativi o per acquisire conoscenze spendibili nel mondo del lavoro.