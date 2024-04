Il candidato a sindaco Rolando vittima di 'shitstorm': insulti a ripetizione sulla sua pagina Facebook

In questi ultimi giorni il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, è stato vittima sulle sue pagine social del cosiddetto ‘shitstorm’, ossia quel fenomeno di gogna mediatica ad hoc per colpire una persona, un'organizzazione o un'azienda sui social media.

La macchina del fango si è particolarmente accanita sul post relativo alla convention del centrodestra prevista il prossimo 5 maggio all'Ariston di Sanremo, sul quale sono stati scritti ogni genere di insulti, falsità, illazioni al limite della querela.

“Dopo attente verifiche con i nostri esperti del settore – evidenzia il comitato elettorale di Rolando - siamo arrivati alla conclusione che si sia trattato del cosiddetto 'bot' un programma per computer progettato per imitare o sostituire le azioni di un essere umano, eseguendo attività automatizzate e ripetitive”.

“Spiace constatare – afferma Gianni Rolando – che per determinate parti politiche esista solo l'insulto e non il confronto, 'leoni da tastiera' che meschinamente attaccano diffamando la mia persona ed esponenti dell'attuale governo. A questa macchina del fango rispondo con un sorriso e tutto ciò mi fa capire che siamo sulla strada giusta per il rilancio di Sanremo”.