Elezioni Sanremo: dissenso sui social, il candidato Fulvio Fellegara esprime solidarietà a Rolando

Il candidato della Coalizione Civica e di Centro Sinistra Fulvio Fellegara interviene sulla campagna di shitstorm che ha colpito il Candidato Rolando: "Esprimo solidarietà a Gianni Rolando. In una campagna elettorale non devono trovare spazio fenomeni di violenza verbale e insulti. Il confronto democratico va sempre esercitato nel rispetto della persona. Spero che questi fenomeni non si ripetano più".