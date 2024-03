Festival di Sanremo 2025: potrebbe essere Nek il presentatore? Arriva l'endorsement di Valter Vacchino

“Potrebbe essere Nek il nome giusto per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo”. L'imbeccata e l’auspicio arrivano direttamente da Valter Vacchino, proprietario con la sorella Carla del Teatro Ariston che da anni ospita la kermesse canora matuziana.

Ospite della trasmissione ‘Liguria in Onda’ di Radio Onda Ligure per presentare il libro ‘Ariston La scatola magica di Sanremo’, Vacchino ha risposto così alla domanda del conduttore Maurilio Giordana sul dopo Amadeus: “Mi piacerebbe vedere Nek come presentatore del Festival. E' una persona che apprezzo tantissimo - prosegue - viene dalla musica e ha condotto una bellissima trasmissione che parte dalla strada. L'ho trovato straordinario: dolce, intelligente e affettuoso con i concorrenti”.

Nek, al secolo Filippo Neviani, ha 52 anni e dal 2022 conduce il talent show di Rai 2 ‘Dalla strada al palco’ dedicato a cantanti, musicisti e buskers che si esibiscono e si raccontano per conquistare il premio di miglior artista di strada d'Italia.

Per quanto riguarda il passato invece, Vacchino non ha dubbi: “I migliori presentatori nella storia del Festival sono stati Pippo Baudo e Amadeus. Sono professionisti molto simili anche se Amadeus da più spazio agli artisti che presenta e riesce ad essere illuminato dal loro talento. Il lavoro che ha fatto per ringiovanire il pubblico del Festival è stato davvero eccezionale".