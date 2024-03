Parcheggia l’auto quasi in mezzo alla strada e, dopo qualche minuto il bus non riesce a passare, provocando il blocco totale di via Galileo Galilei.

E’ accaduto questo pomeriggio a Sanremo, dove il classico problemi della stretta via sopra il centro matuziano, sono state molte le proteste degli automobilisti, rimasti bloccati per circa mezz’ora.

Sono stati chiamati gli agenti della Municipale che hanno fatto rimuovere l’auto.