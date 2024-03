Elezioni Amministrative a Sanremo: in corso un nuovo sondaggio di Demetra, ecco tutte le domande

E’ in corso da alcuni giorni un nuovo sondaggio, che viene fatto dal gruppo Demetra, sulle prossime elezioni Amministrative di Sanremo. Dopo il primo, che aveva visto Gianni Rolando avanti con il 47%, seguito da Fulvio Fellegara al 35% e da Alessandro Mager al 19%, ora si cerca di capire con più attenzione come voteranno tra due mesi gli aventi diritto matuziani.

La campagna elettorale è in corso e vengono presentati in questi giorni anche i candidati. Il gruppo Demetra, con i 7 che al momento si proporranno come sindaco, ha fatto una serie di telefonate (presumibilmente 1.000 come nel precedente sondaggio) con diverse domande, oltre alla professione e all’età.

La prima è semplicemente se l’intervistato ha intenzione o meno di votare e, quindi, viene chiesto un voto (da 1 a 10) in relazione alla fiducia che si ha nei candidati. In questo caso vengono proposti i nomi di 5 dei 7. Nell’ordine: Roberto Rizzo, Alessandro Mager, Gianni Rolando, Fulvio Fellegara.

La domanda successiva, invece, è: “Se dovesse votare domani per il sindaco, quale sceglierebbe?”. In questo caso vengono fatti tutti i 7 nomi, compreso Luca De Pasquale e Roberto Danieli. Quindi viene chiesto di fare una scelta in caso di eventuale ballottaggio: due quelli proposti, tra Mager e Rolando e tra Mager e Fellegara.

Un’altra domanda riguarda le intenzioni di voto (se si aprissero le urne domani) dei singoli partiti i liste che, però, non vengono elencati. Al termine del sondaggio viene chiesto all’intervistato come si pone politicamente, se a destra, sinistra, per i 5 Stelle o per liste civiche. Infine viene chiesto quale partito è stato votato alle politiche del 25 settembre scorso.

Alle elezioni del 25 settembre quale partito aveva votato.