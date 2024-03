Sanremo: i 'furbetti dell'immondizia' colpiscono ancora, discarica abusiva in zona San Giacomo (Foto)

Nuova discarica abusiva sul territorio sanremesi. I classici maleducati hanno lordato una zona attigua ai cassonetti dell’immondizia, in frazione San Giacomo (località Cardellina) a Sanremo.

Purtroppo una ‘abitudine’ di molti che, invece di conferire regolarmente l’immondizia, preferiscono lasciarla ovunque costringendo poi Amaie Energia ad intervenire in zone non di propria competenza.

Questa volta sono i residenti della zona a chiedere un intervento per ripulire l’area dove è stato lasciato di tutto. Come sempre sarebbe opportuno installare telecamere e foto trappole per multare i ‘furbetti’.