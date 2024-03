Ventimiglia, contributi alle famiglie per i servizi scolastici: ecco come richiederli

È online, presso il sito del comune di Ventimiglia, il Bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie per la fruizione dei servizi per l’infanzia (dai 3 ai 36 mesi) e trasporto scolastico di alunni con disabilità per l’annualità 2023.

“Nello specifico - dichiara il Vicesindaco Marco Agosta - si tratta di contributi ministeriali facenti parte del cosiddetto “Fondo di solidarietà comunale” dedicati al potenziamento del servizio Asilo nido e del trasporto di alunni con disabilità; in particolare, i contributi, a rimborso parziale o totale delle spese sostenute, sono dedicati ai soli residenti del Comune di Ventimiglia per seguenti misure di intervento:

aver sostenuto, nell’anno solare 2023, spese per la fruizione da parte del proprio figlio/a del servizio di micronido/asilo nido e dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del D. lgs n. 65/2017 fuori dal territorio comunale di Ventimiglia; per questo intervento il contributo massimo concedibile parte da un minimo di € 600,00 fino ad un massimo di € 4.200,00, in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Aver sostenuto nell’anno solare 2023, spese relative al trasporto scolastico (tragitto casa-scuola) del proprio figlio/a in possesso di certificazione di disabilità; non è ammessa la spesa sostenuta per la fruizione del servizio di trasporto scolastico attivato dal Comune di Ventimiglia; il beneficiario del contributo deve essere iscritto ad un Istituto scolastico in classe dell’infanzia e/o primaria e/o secondaria di 1° grado, ubicato anche al di fuori del Comune di Ventimiglia; il contributo massimo concedibile è pari ad € 2.000,00.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 5 Aprile 2024.

"Sul sito del Comune di Ventimiglia – conclude il Vicesindaco Agosta – è possibile trovare tutta la documentazione necessaria per poter accedere al bando”.