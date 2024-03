Vallecrosia: questa sera riunione del consiglio comunale cittadino

Il consiglio comunale di Vallecrosia si riunirà in assise questa sera, presso la rinnovata e restaurata sala polivalente comunale.



Fra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del nuovo presidente del consiglio all’interno della maggioranza (in seguito alle dimissioni dall’incarico di Sandrino Anastasio per contingenti motivi personali) che sostituirà il presidente vicario Fabio Perri, e l’approvazione, dopo un condiviso e attento lavoro della maggioranza nelle commissioni, di quattro dei settantasette emendamenti presentati dalle minoranze, che riguardano l’aggiornamento del regolamento comunale.