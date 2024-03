Santo Stefano al Mare: vendita all'asta di un immobile comunale, il PD "Valori non corretti"

“Ci preoccupiamo costantemente che i cittadini siano informati con piena trasparenza di tutte le attività che l’amministrazione svolge nel suo operato al servizio della nostra comunità. Per questo ci preme sottolineare ed evidenziare la possibile problematicità di un’operazione immobiliare che si svolgerà il 28 di marzo”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Santo Stefano al Mare, in relazione alla vendita all'asta dell'immobile di proprietà del comune, il cui avviso di vendita è stato pubblicato sul sito dell’Ente.

“Consultando gli allegati – evidenzia il PD sanstevese - si notano alcune imprecisioni a partire dal prezzo 190.000 euro della perizia, in quanto il valore dell’immobile è stato ricavato riportando il valore OMI a metro quadrato degli immobili di categoria catastale A2 mentre dalla visura catastale risulta l'immobile censito a catasto in categoria A3, dal che ne risulta una valutazione superiore di circa 50.000 Euro. Non si capisce poi come un immobile di 29 mq arrivi a 44 mq forse sono stati calcolati anche gli spazi esterni graffiati? Calcolare il valore come immobile di aree scoperte sembra eccessivo normalmente i terrazzi vengono conteggiati ad un valore molto inferiore. Non si comprende come in un comune con tre agenti immobiliari nei componenti dell'amministrazione possano essere commessi errori così grossolani”.

“Ci auguriamo – termina il PD - viste le incongruenze rilevate, che l’asta del 28 marzo non venga effettuata e che ne venga bandita un’altra in data diversa con i valori reali dell’immobile. Crediamo che non molti cittadini sarebbero contenti di regalare i propri soldi in questa operazione immobiliare con una perizia sopravvalutata partendo da un valore iniziale di gran lunga superiore al valore reale di partenza. Come partito saremmo accorti e attenti che tutto ciò che l’amministrazione fa avvenga nella massima trasparenza e condivisione”.