Sanremo, il candidato Rolando incontra i volontari del rifugio Enpa (foto)

Nel fine settimana la Vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Ethel Moreno, ha accompagnato con Antonino Consiglio, il candidato Sindaco di Sanremo, Gianni Rolando, al rifugio di Strada San Pietro dove sono stati accolti dalla guardia zoofila Stefano Modena, Presidente di ENPA Sanremo, e da un gruppo numeroso di volontari per ascoltare le loro proposte e confrontarsi sul tema della tutela degli animali.

“Dall’incontro è emersa l’importanza di attivare un tavolo di confronto con tutte le associazioni animaliste ed enti di tutela presenti nel nostro territorio per promuovere iniziative di sensibilizzazione al problema dell’abbandono degli animali e della sterilizzazione oltre ad attività educative per i proprietari di cani definiti di razza speciale – dichiara la consigliera comunale Ethel Moreno.

“Iniziative che erano state già affrontate quando avevo attivato un tavolo di lavoro poi sfociato nella bozza di regolamento per la tutela degli animali protocollato in Comune e che mi impegnerò a realizzare in sinergia con tutte le associazioni interessate– prosegue la consigliera comunale Ethel Moreno.

“Il mio ringraziamento va al Presidente ENPA ed a tutti i volontari che ogni giorno si impegnano, con forza e tenacia, nella cura e benessere degli amici a quattro zampe ospiti nel rifugio – conclude la consigliera comunale Ethel Moreno.