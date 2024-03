Ventimiglia: piantato un albero di ciliegio nel frutteto della scuola Primaria IC 2 di Latte

Si è svolta ieri a cura dell'associazione Lions di Ventimiglia la cerimonia per la piantumazione di un albero di ciliegio nel frutteto della scuola primaria di Latte dell’IC n 2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente Antonella Costanza.

L'iniziativa, per valorizzare la natura che ci circonda, ha rappresentato un momento di grande valore educativo per i bambini. Le classi, con la guida delle loro maestre, hanno preparato un cartellone raffigurante un grande albero e hanno dipinto ciascuno una foglia che hanno attaccato sulla chioma con un pensiero dedicato. Hanno anche recitato una poesia a cori alternati per sottolineare che un albero è il tesoro di tutti.

I rappresentanti dei Lions Club Ventimiglia si sono mostrati entusiasti dell'accoglienza ricevuta ed hanno sottolineato l'importanza della pianta messa a dimora, mettendo in evidenza anche il grande potenziale alimentare delle ciliegie e dei frutti in generale.