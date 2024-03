Sanremo, l'istituto tecnico per il turismo presente al Corso Fiorito

Il Corso Fiorito 2024 ha coinvolto un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Sanremo, che si sono cimentati in attività di informazione turistica e accoglienza presso il gazebo allestito dal Comune di Sanremo: un’occasione importante per una attività di PCTO realizzata con la supervisione della professoressa Silvia Borga.

Dalla Dirigenza dell’iis “Ruffini-Aicardi”, come sempre, i ringraziamenti all’amministrazione comunale che coinvolge gli studenti nei numerosi eventi legati al settore turistico e, per l’occasione, anche all’Associazione Floranga, rappresentata dai signori Roberto Fiumara, Enrico Barla e Sergio Lanteri che hanno seguito gli studenti in attività piu’ legate alla sfilata dei carri.