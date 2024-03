Ventimiglia: Corso di Clown: ad aprile corso di Clown ‘Storia di un patatrac, ritrova il bimbo che è in te e sorridi con lui’.

Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024, si svolgerà il Corso di Clown: ‘Storia di un patatrac, ritrova il bimbo che è in te e sorridi con lui’. Conduce Franco Muzzarelli (clown Tizzio).



Il clown Tizzio è nato nel 1985 dalla scuola di Eugenio Allegri. Questo seminario di crescita personale è rivolto agli adulti, in particolare a chi si rende conto di prendersi troppo sul serio ed è disposto a mettersi in discussione, per migliorare i rapporti con se stesso e con gli altri.



Si terrà presso l’associazione ‘Quattro passi insieme’ (C.so Limone Piemonte 174/A- Ventimiglia).

Informazioni: Daniela 3803525565

Maestro clown: Tizzio 335719403