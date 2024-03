"Sulla Via della Croce", folta partecipazione alla processione di Ventimiglia (Foto)

Un momento di ritrovo e di preghiera in preparazione alla settimana santa. Folta partecipazione alla processione di Ventimiglia "Sulla Via della Croce", andata in scena ieri sera lungo le vie della città.

Per l'occasione, oltre ai fedeli e ai religiosi, erano, infatti, presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta che hanno preso parte al corteo partito dal piazzale della parrocchia di San Nicola da Tolentino e giunto alla parrocchia di Sant'Agostino percorrendo via Roma e via Ruffini, scortati dalla polizia locale.

Una processione organizzata dal vicariato della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, in collaborazione con tutte le parrocchie e le comunità parrocchiali della città, in occasione della Quaresima e in preparazione alla settimana santa.