Sanremo: Gianfranco Borro si aggiudica il “Trofeo Parmuleru di Capitan Bresca”

Si è svolto martedì scorso, al Museo Civico di Sanremo, l'appuntamento culturale "L'arte popolare dell'intreccio delle foglie di palme bianche dell'antica tradizione religiosa e nel mito di Capitan Bresca".

In una sala gremita, la passione di Claudio Littardi (Centro Studi e Ricerche pe rle Palme) per il parmurelu ha coinvolto i presenti e trasmesso loro le tradizioni e le storie legate a un'arte secolare che si è diffusa in tutto il mondo e che ancora oggi riesce a coinvolgere intere generazioni.

L'incontro ha potuto contare sugli interventi del Presidente dell'Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, Barbara Biale, dell'Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, e del Presidente della Famija Sanremasca, Leone Pippone. A seguire Claudio Littardi ha illustrato ai presenti la storia del parmuleru, mostrando come dal Ponente Ligure si è diffusa in Spagna, in Sardegna e in Corsica dove ne sono state realizzate delle varianti che sono state esposte nella sala del Museo.

Sono infine stati consegnati gli attestati ai maestri intrecciatori ed infine a tutti i partecipanti, di tutte le età ma accomunati dalla passione e dalla volontà comune di portare avanti la tradizione del parmurelu. In particolare:

l'ambito Trofeo Parmuleru di Capitan Bresca è stato assegnato al Gran Maestro Intrecciatore Borro Gianfranco;

Il titolo di Gran Maestro Custode dell’Antica Arte e dell’Insegnamento dell’Intreccio dei Parmureli è stato conferito a Clemenzia Andruet (detta Giuliana) e Giuseppina Traverso (Pinetta);

Il titolo di Gran Capitano Maestro intrecciatore è stato conferito a Maria Teresa Conterno, Walter Nobile, Scannella Giovanni e Federico Scannella;

Il titolo di Giovane aspirante capitano intrecciatore 2024 è stato conferito a Filippo Gonnella;

L’attestato di Più giovane allievo intrecciatore del 2024 è stato conferito a Nina Berto;

La Cumpagnia d’a Parmura di Bordighera ha ricevuto il Gran Diploma d’Onore per l’impegno dedicato a tramandare e diffondere nella comunità l’antica arte dell’intreccio dei parmureli bordigotta;

La Cumpagnia du servu di Cervo ha ricevuto il Gran Diploma d’Onore per l’impegno dedicato a organizzare corsi per tramandare e diffondere nella comunità l’arte dell’intreccio dei parmureli.

Sono poi stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti del corso per intrecciatori 2024. Gli incontri proseguiranno con altre iniziative, la prima già il prossimo 24 aprile. L'evento è stato organizzato da ANCoS Aps Confartigianato Imperia, Amici del Giardino di Villa Ormond, Centro Studi e Ricerche per le Palme - Sanremo e Famija Sanremasca. Hanno collaborato all’evento la Cumpagnia d’a Parmura di Bordighera e la Cumpagnia du Servu di Cervo Ligure.