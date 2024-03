Ventimiglia: disservizi nella fornitura d'acqua per riparazione di una condotta di distribuzione

Dalle 21.30 di martedì 26 marzo alle 2 della mattina successiva si potranno verificare disservizi alla fornitura idrica nel Comune di Ventimiglia. A comunicarlo è l’azienda Rivieracqua. Questo per consentire la riparazione di una condotta di distribuzione in acciaio presente in via Ruffini all'incrocio con via Vittorio Veneto.

“Tali manovre – si spiega nel comunicato - comporteranno diffusi cali di pressione e possibili interruzioni della fornitura idrica alle seguenti vie: via Roma (dall'incrocio con via Chiappori sino all'incrocio con via della Repubblica), via Ruffini, via Mazzini, via Sottoconvento, via Firenze, via Carso, via della Repubblica”.