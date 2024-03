Artigianato, è belga il gusto del Gelato Day 2024. Domenica la 12esima edizione della Giornata Europea del Gelato artigianale

Dopo l’“Apfelstrudel” scelto dall’Austria nel 2023, il 2024 sarà il turno del Belgio con un Gusto dell’Anno che omaggia uno dei dolci più tipici e apprezzati del paese: la “Gaufre de Liège”, ovvero l’amata cialda dolce, croccante fuori e morbida dentro, di Liegi. Per la dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato artigianale, in programma domenica 24 marzo, anche i gelatieri liguri personalizzeranno con creatività e maestria, ispirando a tradizioni e sapori del proprio territorio, il gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella, una variegatura al burro salato, il tutto accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi. Le gaufre sono una tipologia di waffles, dolce popolare in tutto il mondo, ma di origini molto antiche.

L’iniziativa, rientrante nelle manifestazioni di Stile artigiano, viene realizzata da Confartigianato, insieme a Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.



«Anche per questa 'Giornata europea del Gelato artigianale' i nostri artigiani ci hanno regalato, con creatività e personalizzazione, un profumo inedito di Liguria. Un momento per diffondere la cultura di un consumo sano e consapevole dell’artigianato, che è stata occasione per scoprire alcuni tesori di gusto della nostra regione - afferma l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria sostiene e valorizza da tempo le gelaterie di qualità con il marchio "Artigiani in Liguria", riconoscimento che, dallo scorso 1° marzo, consente loro di accedere alle agevolazioni a fondo perduto previse dallo strumento Garanzia Artigianato Liguria».

In Liguria sono 599 le imprese artigiane di gelateria: 224 a Genova, 168 a Savona, 109 alla Spezia, 98 a Imperia e la gelateria fa parte dei settori che possono fregiarsi del marchio "Artigiani In Liguria", promosso dalla Regione insieme al sistema camerale e associativo.

«Dopo Germania, Spagna, Francia e Austria, l’edizione 2024 del Gelato day propone un gusto belga, - sottolinea Felice Negri, presidente Confartigianato Genova – reinterpretato dai nostri maestri gelatieri liguri. Una ghiotta occasione per scoprire le nostre eccellenze e acquistare un prodotto di alta qualità».

Gli utenti potranno assaggiare le diverse interpretazioni del gusto in tutte le gelaterie liguri che prenderanno parte all'iniziativa e che esporranno, per l'occasione, l'apposita locandina.