Ventimiglia: il consiglio di stato boccia l’iniziativa della giunta sul caso Immogesta e promuove l’operato dell’ex assessore Panetta

Con la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata l’11 marzo 2024, è stato nuovamente confermato che uno dei due capannoni realizzati da Immogesta a Bevera, che fa capo all’Architetto Riccardo Bosio, è stato realizzato in assenza di titolo edilizio. “Quindi è abusivo e l’ordine di demolizione che era stato emesso dalla precedente amministrazione comunale con Tiziana Panetta assessore all’urbanistica, era corretto”.

Intervengono così ‘Federazione civica’ e ‘Ventimiglia nel Cuore’ che si congratulano con l’ex assessore Panetta per aver seguito con tenacia e professionalità la pratica dell’abuso edilizio di Immogesta: “Non è la prima volta che la Giustizia amministrativa ci da ragione. E’ stato assurdo e completamente sbagliato da parte della giunta Di Muro il tentativo, bocciato dal Consiglio di Stato, di rinviare la decisione di una causa che era vincente per il Comune di Ventimiglia. Serve maggiore competenza nel seguire le pratiche amministrative. Questa maggioranza ha paura della sua ombra, infatti non è pronta a confrontarsi con chi è competente e disponibile a favorire lo sviluppo della città. Tenetevi le poltrone senza però penalizzare la città”.

“Condanniamo anche la grave azione della Giunta Di Muro – proseguono - di sfiduciare gli uffici comunali e i legali storici del Comune che peraltro avevano sempre vinto tutte le cause contro Immogesta. Diciamo basta con la politica dell’incompetenza, la Giunta Di Muro anziché perdere tempo e soldi per richiedere pareri legali inutili, deve adesso immediatamente prendere possesso del capannone che peraltro ha reso affitti di oltre centomila euro all’anno a Immogesta. Con l’assessorato Panetta, l’Amministrazione aveva (il 15 gennaio 2020) disposto l’acquisizione al patrimonio comunale del capannone e dell’area circostante per poi destinarlo ad uso pubblico. Anche in questo caso il Consiglio di Stato sentenzia la regolarità della decisione che era stata assunta”.

Il Consiglio di Stato ha boccia totalmente la decisione assunta dalla Giunta Di Muro il 16 febbraio scorso che, in prossimità dell’udienza di discussione, aveva chiesto il rinvio della trattazione della causa poiché voleva prendere tempo per valutare se vi fosse la possibilità di giungere ad una transazione con Immogesta, chiedendo anche un parere ad un legale diverso dai legali che già seguivano il Comune di Ventimiglia, non ascoltando neanche il parere degli uffici comunali.