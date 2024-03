Elezioni Sanremo, con Simone Baggioli Forza Italia punta su frazioni, pulizia e infrastrutture (intervista)

Tra meno di tre mesi Sanremo sarà chiamata a scegliere il suo nuovo sindaco dopo 10 anni di amministrazione Biancheri. Un punto di svolta a cui il centrodestra si sta preparando con un progetto unitario a sostegno del candidato Gianni Rolando.

Tra le liste a sostegno della sua candidatura, Forza Italia si sta preparando per recitare un ruolo da protagonista ed è sempre più vicino l’annuncio dei 24 nomi che comporranno la lista ‘azzurra’. Tra i big in corsa non mancherà Simone Baggioli, coordinatore provinciale del partito e reduce da una lunga esperienza sui banchi del consiglio comunale sanremese.

Ai nostri microfoni Simone Baggioli ha condiviso la propria analisi sulla situazione attuale della città e sui progetti che Forza Italia ha in programma per il futuro.

L'intervista