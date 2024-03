Bordighera: sabato con la 'Cumpagnia da Parmura' una dimostrazione di intreccio dei Parmureli

Nella ricorrenza della ‘Domenica delle Palme’ la ‘Cumpagnia da Parmura’, come ogni anno organizza una dimostrazione d’intreccio del ‘Parmurelu De.Co. di Bordighera’.

L’appuntamento è per sabato prossimo dalle 14.30 in piazza del Popolo a Bordighera Alta, davanti alla Chiesa di Santa Maria Maddalena. Sarà l’occasione per riscoprire una attività artigianale ed assumere dagli addetti qualche segreto di quella che non è esagerazione considerare arte popolare. Si potranno anche acquistare i manufatti che da tradizione si usa benedire la domenica e conservare in casa per la protezione della famiglia.

L’associazione opera sul territorio per mantenere una cultura, quella della palma, all’interno di una valorizzazione che da anni purtroppo è venuta meno. L’auspicio è che con le palme a Bordighera si possano continuare a confezionare i famosi ‘Parmureli’.