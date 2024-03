Raccolta differenziata a Ventimiglia: porta a porta per non vedenti, diversamente abili e anziani con difficoltà motorie

"Per coloro i quali non rientrano in questa prima casistica, il Comune si sta comunque attivando per far sì che gli interessati siano individuati dopo di che si provvederà, presso l’ecoisola di pertinenza dell’utente interessato, a far sì che le persone ipo e non vedenti possano conferire utilizzando il tatto per il tramite di supporti sui quali verranno stampati in rilevo e in alfabeto Braille la prima lettera che indica la frazione da conferire ossia 'O' per organico, 'C' per Carta, 'P' per plastica e metalli, “V” per il vetro e, infine, la “I” per indifferenziato" - svela l'assessore - "Questi supporti saranno di dimensioni idonee e applicati sulle batterie interessate. Stessa tipologia di rilevamento verrà utilizzata con gli utenti ipo e non vedenti che risiedono nel perimetro dove vi è presente la raccolta 'porta a porta' e ai quali si provvederà a consegnare dei contenitori che saranno dotati di adesivo braille, come da relazione tecnica dell’azienda vincitrice, per agevolare i conferimenti delle utenze".