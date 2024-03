Le scuole di Sanremo e Ventimiglia scendono in piazza contro le mafie: “Per non dimenticare” (foto e video)

Le scuole dell'istituto comprensivo “Sanremo Centro Levante”, dalle elementari alle medie, hanno onorato la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con l’ormai tradizionale corteo per le vie del centro.

Dopo essersi radunati in piazza Colombo, gli alunni e il corpo docente hanno sfilato portando i loro cartelloni e slogan nel cuore della Città dei Fiori con una prima tappa in piazza Borea d’Olmo. La loro marcia è stata scandita da letture e dal ricordo dei nomi delle donne vittime di mafia.

La manifestazione è poi passata per via Matteotti concludendosi a Pian di Nave.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione del vice sindaco Costanza Pireri e dell’assessore alla Cultura, Silvana Ormea. Presenti anche insegnanti e dirigenti dei vari plessi scolastici che hanno aderito. Al corteo hanno preso parte anche gli alunni dell'istituto “Biancheri” di Ventimiglia, del “Sanremo Levante” e del “Colombo”.

Le interviste