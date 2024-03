Sanremo: potenziamento del posto di Polizia al 'Borea', Mager "Segnale di impegno per la sicurezza"

“Il potenziamento del posto fisso di Polizia presso l'Ospedale Civile Borea di Sanremo è il segnale di un impegno significativo sul fronte della sicurezza degli operatori sanitari e non solo. L'Ufficio in questione rappresenta un punto di riferimento per il personale sanitario e per tutti i cittadini che si trovano ad usufruire della struttura, che vede ogni giorno la coesistenza di medici, lavoratori addetti alle più diverse mansioni, degenti e loro familiari”.

Interviene in questo modo il candidato a sindaco Alessandro Mager, che prosegue: “Il presidio presso l'Ospedale Civile arriva pochi giorni dopo la celebrazione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari” del 12 marzo di ogni anno. L'aggressione fisica o verbale contro gli operatori sanitari è inaccettabile. I più esposti al pubblico, soprattutto nelle operazioni di ‘front desk’ e di triage sono gli infermieri e i medici del Pronto Soccorso e a loro va la nostra vicinanza per l'importante e impegnativo servizio per alleviare una sofferenza e molte volte decisivo per salvare una vita”.

“È quindi doveroso – termina Mager - ringraziare il Direttore Generale della ASL1, Dott.sa Maria Elena Galbusera, e il Questore, Dott. Giuseppe Felice Peritore, per l'impegno profuso a garantire il ritorno di un servizio che garantisce sicurezza e vicinanza alle persone nel momento più delicato della sofferenza e del ricorso alle cure mediche di emergenza”.