Dopo l’addio alla Lega per Mabel Riolfo si aprono le porte di Forza Italia: “Ne stiamo parlando”

Il turbolento addio di Mabel Riolfo alla Lega ha scatenato il più classico dei ‘domino’ politici tra voci di corridoio, indiscrezioni e dichiarazioni di circostanza.

L’ipotesi maggiormente accreditata per il suo futuro politico è quello dell’ingresso in Forza Italia, voce non confermata e non smentita dalla diretta interessata e che troverebbe conferma anche nei tanti confronti a microfoni spenti nei corridoi dei palazzi che contano.

Alcune fonti dei vertici imperiesi degli ‘azzurri’, però, si sono lasciate scappare un “ne stiamo parlando”, ulteriore conferma di come i contatti tra l’ormai ex Lega e i coordinatori di Forza Italia si siano intensificati nelle ultime ore. E, sempre stando a quanto trapela, pare sia stato informato dell’operazione anche il segretario nazionale Antonio Tajani.

Tutto, però, è ancora nell’ambito del “possibile”, ancora lontano dall’essere cosa fatta. Anche se quella di Forza Italia sembra per ora la strada prediletta dall’ex Lega, per il momento entrata nel gruppo misto in consiglio regionale.

Riolfo, lo ricordiamo, ha lasciato le fila della Lega al culmine di un rapporto dato come ormai logoro, ufficializzando l’addio con il proprio intervento durante l’ultima seduta del consiglio regionale. Una scelta cui gli esponenti locali del ‘Carroccio’ hanno replicato con toni duri, di fatto tacciandola di ingratitudine e chiedendone le dimissioni.

La mossa dell’ormai ex consigliera leghista richiama la manovra effettuata da un altro consigliere regionale, Angelo Vaccarezza, confluito in Forza Italia dopo aver abbandonato ‘Cambiamo’, la lista del presidente Giovanni Toti, di cui era capogruppo in Regione. Primi movimenti che sanno di antipasto della contesa elettorale regionale datata 2025.