Terremoto in casa Lega: la consigliera regionale Mabel Riolfo lascia il partito

Per il momento tutti si trincerano dietro un “no comment”, ma la cosa è ufficiale da quando lei stessa ha mandato un messaggio nel gruppo Whatsapp del partito: Mabel Riolfo lascia la Lega.

Eletta consigliere regionale tra le fila del Carroccio nel 2020, Riolfo ha scelto di uscire dal partito per motivazioni che verranno rese note durante la seduta del consiglio regionale in programma domani quando entrerà di fatto nel gruppo misto.

Stando alle voci che circolano negli ambienti politici ponentini, pare che dietro la decisione di Riolfo ci siano anche le prime mosse in ottica elezioni regionali 2025. Sembra, infatti, che il suo nome sia già accostato a un altro partito della coalizione di centrodestra, in particolare a Forza Italia. Anche se, come detto, per il momento tutto tace.

Se così fosse si tratterebbe del secondo consigliere regionale in entrata per gli 'azzurri' dopo Angelo Vaccarezza, fresco dell'addio a 'Cambiamo!' e dell'ingresso nel partito di Antonio Tajani.

Mabel Riolfo, prima di sedere tra i banchi della Lega in consiglio regionale, era stata assessore in Comune a Ventimiglia.