Mabel Riolfo dopo l’addio alla Lega: “Non ci sono più le condizioni per rimanere”. Il partito chiede le dimissioni

A meno di 24 ore dall’uscita dal gruppo Lega Liguria, l’ormai ex consigliere regionale del ‘Carroccio’ Mabel Riolfo ha riferito al consiglio per motivare la propria decisione.

“La mia scelta è dovuta al fatto che a oggi non sussistono le condizioni per rimanere nel partito - ha detto Riolfo in apertura di seduta - è una decisione espressione del mio disagio personale nel continuare un percorso che non è più il mio”. Riolfo ha poi confermato il proprio ingresso nel gruppo misto: “Ringrazio il gruppo Lega Liguria per il lavoro che abbiamo fatto. Il mio impegno rimarrà lo stesso, continuerò a lavorare per il mio territorio e per la Regione, continuerò a essere in maggioranza a sostegno del presidente Toti”.

Nonostante l’annunciato ingresso nel gruppo misto, da ieri si rincorrono le voci che vorrebbero Riolfo vicina all’ingresso in Forza Italia anche in vista delle elezioni regionali 2025.

Dura la replica da parte della Lega Imperia che, senza tanti giri di parole, arriva a chiedere le dimissioni: “Ringraziamo il consigliere Mabel Riolfo per il lavoro che ha svolto fin qua, ma crediamo sia corretto fornire alcuni chiarimenti. Nel 2019 si è candidata alle elezioni comunali a Ventimiglia senza raggiungere i voti necessari per essere eletta. La Lega ha premiato i suoi sforzi ripescandola come assessore. L’anno successivo è stata candidata alle elezioni regionali: seconda per preferenze e prima dei non eletti grazie al traino di tutto il partito, viene ripescata ancora una volta grazie alle dimissioni di Alessandro Piana nominato assessore e vice presidente della Regione. Alle ultime amministrative a Ventimiglia si candida e raccoglie meno voti rispetto al 2019. Nonostante tutto, di recente è stata anche valorizzata col ruolo di vice capogruppo in Consiglio regionale subentrando ad Alessio Piana quando è stato nominato assessore”.

“Da un po’ di tempo avevamo notato il suo totale disinteresse alla vita del movimento, adducendo scuse di ogni tipo - conclude la Lega Imperia - ad esempio, ha partecipato soltanto a tre direttivi provinciali su 14 convocati. Per qualcuno ‘l'ingratitudine nasce dall'impossibilità di sdebitarsi’. Riolfo ha rotto il patto con gli elettori, per questo non le resta che onorare il suo percorso con le dimissioni dal consiglio regionale”.