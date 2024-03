Bordighera: sabato scorso al 'Montale' le semifinali dei campionati internazionali di giochi matematici

Si sono svolte sabato scorso, al Montale di Bordighera, le semifinali dei campionati internazionali di giochi matematici.

Ha partecipato un centinaio di alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Imperia, i più numerosi i ragazzi degli Istituti Comprensivi di Riva Ligure e San Lorenzo al mare, della Cavour di Ventimiglia e di Sanremo Ponente, e tra gli istituti secondari di secondo grado il liceo Aprosio di Ventimiglia, il Polo Tecnologico e l'istituto Galilei di Imperia e ovviamente una rappresentanza di nostri alunni dell’ISISS Fermi-Polo-Montale divisi in categorie:

• C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado);

• C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II grado);

• L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado);

• L2 (per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario);

• GP (‘grande pubblico’ riservato agli adulti, dal 3° anno di università ... ai 99 anni di età).

I migliori (quattro per la categoria C1, 2 per la C2 , 2 per la L1, 2 per la L2) avranno accesso alla finale nazionale del 25 maggio 2024 alla Bocconi di Milano, che organizza la competizione con il suo centro Pristem. Per la categoria GP ci sarà, invece, una finale nazionale. Nel capoluogo lombardo si formerà quindi la squadra nazionale che, il 25 e 26 agosto 2024, andrà a Parigi per le finali internazionali all’Ecole Polytechnique di Palaiseau.

I giochi matematici sono un modo appassionante di avvicinarsi a questa materia senza timore reverenziale, dando l’occasione di approfondirne alcuni aspetti e di scoprirla, senza doverne conoscere a fondo la teoria, ma semplicemente mettendosi in gioco e ragionando.

Il plesso Montale, da quest’anno scolastico, sede dei giochi matematici per la fase provinciale, ha svolto egregiamente il proprio compito, grazie alla dedizione dei docenti di tutto l’Istituto (Profi Amelio, Cristofori, De Franco, Granili, Lovallo, Molinari, Puzzer e Sommella). Alla fine della competizione è stata offerta una merenda a tutti i partecipanti e la DS ha salutato personalmente tutti i ragazzi prima della competizione.