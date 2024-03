Molini di Triora: frazione di Andagna isolata dalle auto, progetto pronto e lavori al via a giorni

Serviranno 125mila euro e due mesi di lavoro per sistemare la strada di accesso ad Andagna, frazione di Molini di Triora, isolata dalle auto da circa due settimane, quando le forti piogge hanno generato uno smottamento di terreno che ha fatto ‘scivolare’ la carreggiata.

E’ quanto spenderà il comune per consentire ai circa 100 residenti della frazione, di poter tornare a utilizzare la carreggiata anche con le auto. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato il progetto che l’Amministrazione di Molini ha fatto preparare e, tra pochi giorni scatteranno i lavori.

Non saranno certo brevi, per consentire di intervenire in sicurezza e garantire una sistemazione definitiva. Nei giorni scorsi il Comune aveva anche attivato una ‘navetta’ per aiutare i residenti nel trasporto di alimentari e medicinali ma, grazie alla grande unione degli stessi ha visto una organizzazione tale tra loro, che prevede una serie di turni per le consegne.

La strada, lo ricordiamo, ha ceduto a 20 metri del paese ed il Sindaco di Molini, Manuela Sasso, ha emanato subito un’ordinanza di divieto di transito alle auto, consentendo solo quello dei pedoni. Negli ultimi giorni sono stati molti i sopralluoghi di tecnici e geologi, per capire la portata del problema strutturale della strada franata. Ora il progetto è pronto e, a breve, partiranno i lavori di ripristino.