Elezioni amministrative, Idea per Mager Sindaco: "L'Idea di Sanremo, attrattiva e protagonista"

“L’idea di Sanremo, città attrattiva, con una rinnovata vocazione internazionale, che vuole essere, con l’apporto di quei giovani, di quelle donne e di quegli uomini che vogliono, con passione e competenza, una Sanremo protagonista. Una visione verso il domani partendo dallo stato dell’arte. Vi è la chiara finalità di dare benessere, qualità della vita e la giusta attenzione ai sanremesi ed ai turisti che sceglieranno di godere del nostro territorio.

L’ambizione di Idea è il sostegno forte e leale al candidato sindaco Alessandro Mager che avrà la determinazione e la competenza per dare un’ulteriore svolta alla nostra città. Idea Sanremo, è una lista eterogenea, di giovani, di donne e di uomini fortemente radicati sul territorio. L’entusiasmo di chi si avvicina per la prima volta e l’esperienza degli amministratori uscenti. Commercio, sanità, libere professioni e comunicazione, sono solo alcune delle attività dei nostri candidati.



La nostra impostazione che vede all’interno di 'Idea' amministratori e tecnici, esperti con una visione della Sanremo di domani, è molto chiara, i 24 candidati continueranno a fornire un apporto determinante nei prossimi 5 anni, sia in seno all’amministrazione, sia con un continuo lavoro di squadra.

Queste sono le nostre idee. Partiremo da ciò che è stato fatto e che cosa è in corso e potrà essere ampliato e migliorato.

Di seguito alcuni nomi di persone che si candideranno nella lista Idea Sanremo: Massimo Donzella, avvocato; Sergio Maiga, Architetto Urbanista; Alessandra Pavone, avvocato; Lorenzo Vigo, medico; Silvia Marcuzzo, psicologa; Giovanni Bestagno laureando in medicina”.