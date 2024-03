Sanremo: Mons. Giulio Dellavite presenta al Casinò ‘Elogio della normalità, riscoprire il divino nella vita di tutti i giorni’

Mons. Giulio Dellavite (Premio Semeria alla Saggistica) presenterà domani, al teatro del Casinò di Sanremo, l’opera risultata vincitrice ‘Elogio della normalità, riscoprire il divino nella vita di tutti i giorni’ (Mondadori). Parteciperà il dott. Matteo Moraglia, storico, presidente della Giuria del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria.

La normalità spesso ci sembra sinonimo di noia, grigiore, rassegnazione. Una ruota da criceti su cui continuiamo a correre, una prigione dalla quale vorremmo evadere. In realtà, se affiniamo lo sguardo e apriamo il cuore, le piccole cose quotidiane hanno un valore immenso, possono permetterci di evolvere e migliorare, possono renderci generativi. La sfida che Giulio Dellavite propone in questo nuovo libro è quella di superare una visione ‘avvilente’ della normalità e di riscoprirvi invece il lato ‘avvincente’, che può portarci a vincere.

Giulio Dellavite, sacerdote dal 1996, dopo aver svolto alcuni anni di ministero parrocchiale e aver lavorato in Santa Sede come Officiale della Congregazione per i Vescovi, oggi è Segretario Generale della Curia di Bergamo. Ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2006. Collabora con alcune università, tiene corsi di formazione, è impegnato nel mondo della comunicazione e dei social. Da Mondadori ha pubblicato Benvenuti al ballo della vita (2011), Se ne ride chi abita i cieli (2019) e Ribellarsi (2021).

Il 26 marzo alle 18, invece, Michela Marzano presenta il libro ‘Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa’ (ed. Rizzoli).