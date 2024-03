Sanremo: velocità troppo elevate, un passaggio pedonale rialzato in via Armea di fronte all'Amaie

Sono ormai moltissimi i passaggi pedonali rialzati presenti nella città di Sanremo. Come più volte sottolineato dall’Amministrazione comunale, infatti, riescono a limitare le velocità dei mezzi in transito, garantendo maggiore sicurezza per i pedoni che devono attraversare la strada.

Vista la situazione da molti utenti segnalata, di fronte alla sede di Amaie e Rivieracqua in via Armea 96, il Comune ne ha fatto installare un altro. Servirà, appunto, ad attraversare con maggiore sicurezza, da una parte all’altra di via Armea, soprattutto per chi deve recarsi negli uffici della società, per le classiche commissioni.

La sede di Amaie si trova su una strada dove, molto spesso si vedono auto e moto transitare ad alta velocità. Il passaggio pedonale rialzato servirà, come in molte altre zone della città, a rallentare i mezzi in transito.