Bordighera contro l'abbandono dei rifiuti: “decalogo” del conferimento per le case vacanze

In previsione delle prossime festività pasquali, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha richiesto al comando di polizia locale di sollecitare gli amministratori e le associazioni rappresentative dei proprietari degli immobili a installare nell’atrio dei condomini e negli alloggi in affitto o locati come casa vacanze un idoneo “decalogo” del conferimento rifiuti, così come previsto dal Regolamento Comunale di recente modifica.

Il riferimento è, in particolare, ai due nuovi commi all’articolo 7 del Regolamento che fissano gli obblighi per gli amministratori di condominio di riportare nella bacheca dell’atrio di ogni stabile, in modo visibile, le principali regole del conferimento dei rifiuti, i giorni di raccolta e le sanzioni, con un link che rimandi al Regolamento Comunale (comma 6) e per i proprietari degli immobili che vengono destinati a casa vacanze o affitto, di esporre nell’ingresso o comunque in un luogo ben visibile dell’alloggio un foglio illustrativo che riporti le principali regole del conferimento dei rifiuti, i giorni di raccolta e le sanzioni, con un link che rimandi al Regolamento Comunale (comma 7).

Tale integrazione, approvata dal Consiglio Comunale a fine luglio 2023, è stata voluta dall’Amministrazione Ingenito per favorire una corretta informazione di residenti e turisti e una collaborazione mirata a evitare spiacevoli episodi di abbandono rifiuti.

Nello stesso periodo pasquale la polizia locale provvederà a effettuare le prime verifiche del caso e a elevare sanzioni per chi non avrà ottemperato.