Bordighera, il 28 marzo presentazione de “La chiave della Torre”: libro per ragazzi di Elisa Milano

Nuovo incontro con l’autore presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì 28 marzo alle 16.30 Elisa Milano presenta “La chiave della Torre”, libro per ragazzi con al centro Giada, una “principessa che non si arrende”. Richiusa in una torre e desiderosa di andare alla scoperta del mondo, la protagonista non aspetta l’aiuto di un principe o di un cavaliere, ma esaudisce i propri sogni mettendosi in gioco con tutte le sue risorse. Il lettore si immerge in questa fiaba e segue Giada, una figura femminile positiva e diversa da quella tradizionale, nel suo viaggio di crescita imparando quanto sia importante la fiducia nelle proprie possibilità e nei propri desideri.

Proseguono quindi le iniziative a cura della Biblioteca Civica Internazionale e si conferma l’impegno per la promozione della lettura per cui Bordighera ha avuto la qualifica di "Città che legge" dal Centro per il libro e la lettura.

Brevi note biografiche dell’autrice Elisa Milano

Piemontese di nascita, ligure di adozione è laureata in Scienze della Comunicazione e naturopata. Ha insegnato in diversi ordini di scuola, sia in Piemonte che in Liguria. Attualmente è docente di scuola primaria. Ballerina per passione, diplomata insegnante di balli caraibici ha ideato e condotto nelle scuole laboratori di Bioballo. Sin da piccola ama raccontare e scrivere storie. È alla sua prima pubblicazione.

Orari di apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52 (stagione invernale):