Sanremo: lavori di Rivieracqua ai 'Tre Ponti' e stabilimenti preoccupati, finiranno comunque entro la stagione (Foto)

Sono molte le preoccupazioni espresse dai diversi gestori degli stabilimenti balneari nella zona dei ‘Tre Ponti’ a Sanremo, per i lavori in corso di Rivieracqua, che sta sistemando le nuove tubazioni per la tratta del Roya. Ma, dall’azienda rassicurano confermando che gli interventi termineranno in tempo per la stagione.

I lavori, nell’ambito dei finanziamenti PNRR per il potenziamento e rinnovo dell’acquedotto, riguardano il progetto di sostituzione della condotta adduttrice, nella tratta compresa tra la località Tre Ponti e Capoverde. Si tratta di un lavoro importantissimo per garantire l’approvvigionamento idrico idropotabile dell’intera fascia costiera provinciale, fino ad Andora.

I lavori sono iniziati ad ottobre e, come recita il cartello affisso all’ingresso del cantiere, sarebbero dovuti durare 180 giorni, per la rimozione della tubazione esistente ed il riposizionamento della nuova condotta, nello stesso tracciato, che interessa in parte il sedime della via Aurelia e in parte quello della pista ciclopedonale.

Da Rivieracqua viene confermato che, innanzi tutto il comune aveva imposto lo stop al cantiere entro il 30 aprile ma, in qualsiasi modo vengono rassicurati i gestori, che non avranno problemi per l’apertura dei rispettivi stabilimenti.