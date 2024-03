'Primavera in musica' a Vallecrosia, il recital di violino di Leonardo Priori incanta il pubblico (Foto e video)

Il "Recital di violino" di Leonardo Priori incanta il pubblico della sala polivalente a Vallecrosia. L'esibizione del violista 19enne ha, infatti, inaugurato oggi pomeriggio, la XVIII rassegna concertistica "Primavera in musica" organizzata dall'associazione musicale G.B. Pergolesi e dal Comune.

I presenti hanno ascoltato con piacere la Sonata numero 1 postuma per violino e pianoforte di Ravel, la Sonata numero 3 per violino solo di Bach e la Tzigane per violino e pianoforte di Ravel. "Leonardo Priori proviene da una famiglia musicista perché la mamma è pianista e clavicembalista e il papà è compositore. Oggi ci fa ascoltare i tre brani con i quali si laureerà tra pochi giorni. Sono solo tre brani perché sono abbastanza lunghi e complessi. Il primo brano è una Sonata postuma di Ravel e bisogna immaginarla come una serie di immagini e chiazze sonore, il secondo brano è una Sonata di Bach che farà da solo ed è divisa in quattro parti: adagio, fuga, largo e allegro finale. Infine, il terzo brano è una Tzigane di Ravel" - fa sapere Adriana Costa dell'associazione musicale G.B. Pergolesi Ets che ha accompagnato al pianoforte Priori.

"Porto i saluti del sindaco Armando Biasi e del vicesindaco Marilena Piardi. Il comune di Vallecrosia è orgoglioso e contento di poter ricominciare con Primavera in musica e di ospitare il violista Leonardo Priori" - dice il consigliere comunale Enrico Amalberti che era presente insieme al consigliere comunale Denis Perrone.

Leonardo Priori, nato nel 2004, inizia lo studio del violino nella classe della maestra Anna Minella presso il conservatorio “L. Marenzio” di Brescia: successivamente prosegue gli studi con il maestro Riccardo Malfatto e a soli 16 anni è ammesso ai corsi accademici dello stesso conservatorio, sotto la guida dei maestri Malfatto e Alogna. Dall’anno 2015 segue regolarmente i corsi di perfezionamento annuali con il maestro Cristiano Rossi (Fondazione Romanini) e con il maestro Pavel Berman (Accademia Perosi di Biella). Dal 2021 al 2022 è allievo del maestro Salvatore Accardo presso lo Stauffer Center of Strings di Cremona e dal 2023 si perfeziona con il maestro Lukas Hagen presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Ha seguito, inoltre, masterclass con i maestri Ilya Grubert, Michael Baremboin, Viktoria Mullova, Matthew Barley, Andrea Repetto, Andres Gabetta, Salvatore Accardo (Accademia Chigiana di Siena) e Lukas Hagen (Garda Lake Masterclass). Dal 2015 ad oggi ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali risultando vincitore di primi premi assoluti e primi premi, fra i quali XII Ars Nova Trieste International, III concorso internazionale Rizzardo Bino, XXXI European Music Competition Città di Moncalieri, XXXVIII Concorso internazionale di musica città di Stresa, Costantine the great international music competition, X International Music Competition Amigdala Giuseppe Raciti Memorial, Premio LAMS Matera, concorso Lombardia è musica, concorso Crescendo 2021 a Firenze e concorso internazionale Massimo Marin a Pinerolo. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni orchestrali, esibendosi per prestigiose istituzioni musicali quali il Teatro dal Verme a Milano, Sala Piatti a Bergamo, Teatro Grande a Brescia, Teatro Donizetti a Bergamo, Teatro Bibiena e Palazzo Gonzaga a Mantova, Chiesa della Pietà a Venezia.