Incontro sull’arte dell’intreccio delle foglie di palma bianche al Museo Civico di Sanremo (Foto)

Gli Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con Ancos Confartigianato Imperia, Centro Studi e Ricerche per le Palme e Famija Sanremasca, hanno organizzato per martedì prossimo, il 19 marzo, l’appuntamento culturale ad ingresso libero “L’arte popolare dell’intreccio delle foglie di palma bianche nell’antica tradizione religiosa e nel mito di Capitan Bresca”.

L’incontro si svolgerà al Museo Civico, in Piazza Nota 2, e si colloca nel contesto del corso organizzato nei giardini di Villa Ormond che ha visto abili maestri dell’Accademia dell’Intreccio cimentarsi nell’antica arte popolare dell’intreccio del parmurelu.

All’appuntamento interverranno Barbara Biale, presidente Associazione Amici del giardino di Villa Ormond; Silvana Ormea, assessore alla Cultura del Comune di Sanremo; Leo Pippione, presidente Famija sanremasca; Claudio Littardi del Centro studi e Ricerche per le Palme. “La palma nella storia del Ponente ligure e nella tradizione religiosa cristiana” Accademia dell’intreccio dei Parmureli di Capitan Bresca. Presentazione del gruppo di lavoro e programma attività.

A seguire saranno consegnati gli attestati agli allievi del Corso di Intreccio 2024, verranno rilasciate le onorificenze ai veterani dell’intreccio e ai maestri intrecciatori e sarà assegnato il Trofeo Parmuleru di Capitan Bresca. Verranno, inoltre, esposte nella Sala di Parmuleri artistici tipici del Ponente Ligure, Sardegna e Spagna. Collaborano all’evento la Cumpagnia d’a Parmura di Bordighera e la Cumpagnia du Servu di Cervo ligure.