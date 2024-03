Sanremo, un centinaio di persone all'incontro con Roberto Verrando (Foto)

Un incontro tra Roberto Verrando, candidato di Forza Italia, e i suoi più stretti sostenitori si è tenuto, ieri sera, all’Insomnia Cafè di Sanremo. Per l'occasione hanno partecipato un centinaio di persone ed è intervenuto anche il candidato sindaco Gianni Rolando.

Roberto Verrando ha motivato la sua candidatura facendo presente che "nella vita quotidiana e nell’attività di amministratore condominiale ho incontrato numerosi problemi ogni volta che ho dovuto rapportarmi con la pubblica amministrazione, che vanno dalla raccolta dei rifiuti allo spazzamento, dal pessimo stato delle strade alla cronica assenza di parcheggi, dall’assenza di un adeguato arredo urbano alla difficoltà ad interloquire con il Comune per i diversi problemi dei quartieri. Vi sono poi problematiche più generali, come la sanità, che meritano di essere sollecitate ai vari livelli di governo, penso, soprattutto, a chi è anziano e non può disporre di servizi infermieristici e alla persone nel suo quartiere ma anche a chi si vede costretto ad attendere intere giornate al pronto soccorso".

Sotto tale profilo Roberto Verrando ha apprezzato la proposta, avanzata da Rolando nel corso del recente incontro con gli amministratori condominiali: "istituire uno sportello per una efficace e veloce comunicazione con il Comune". A giudizio di entrambi i candidati "le grandi opere sono importanti per Sanremo ma credo che occorra incentrarsi in primo luogo sulle questioni che attengono al miglioramento della qualità della vita nel quotidiano. Queste sono le motivazioni che mi hanno convinto ad accettare la richiesta a candidarmi quale consigliere comunale con l'obiettivo di cercare di risolvere dei problemi tra condomini e l'amministrazione pubblica".

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti ai presenti e l’impegno di entrambi i candidati a perseguire con forza le tematiche affrontate nel corso dell’incontro.