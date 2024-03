Alemanno lancia il Movimento Indipendenza in Liguria: "A Sanremo avremo un nostro candidato sindaco"

"Saremo sicuramente presenti con una nostra lista nelle elezioni regionali del prossimo anno, ma già da quest'anno siamo impegnati con liste di partito e liste civiche nelle principali elezioni amministrative liguri. A partire da Sanremo dove avremo un nostro candidato sindaco, Erica Martini con la lista Indipendenza, così come a Vezzano Ligure con il candidato sindaco Emilio Iacopi. La scelta politica è quella di presentare liste e candidati sindaci fuori dagli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra, che oggi sono segnati dallo stesso fallimento politico e amministrativo" - ha detto l’onorevole Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza, a Genova, dove si è svolto il primo incontro ufficiale in Liguria. L'evento, promosso dal coordinamento regionale del partito guidato da Alessio Saso, si è svolto nel cuore della Città della Lanterna con una prima visita al banchetto organizzato dal circolo genovese nel centro cittadino.

Alemanno, dopo aver incontrato cittadini e dirigenti di Indipendenza si è recato alla Domus Victoria in piazza della Vittoria per la conferenza stampa con le testate giornalistiche televisive e della carta stampata. "Indipendenza è presente in tutta la Liguria - ha dichiarato molto soddisfatto l'ex ministro e sindaco di Roma -. Grazie all'impegno del nostro Coordinatore regionale Alessio Saso e dei nostri dirigenti, il Movimento Indipendenza, ad appena tre mesi dalla sua fondazione, è ben radicato in tutte le province liguri".

Si sono poi susseguiti gli interventi del coordinatore regionale del Piemonte Giuseppe Lauria, dei coordinatori provinciali e membri della direzione nazionale di Indipendenza Fabrizio Marabello (Savona), Francesco Castagnino (Imperia), Saro Cesario (Genova) e Alessandro Rosson (La Spezia). Sono, inoltre, intervenuti Gianni Arena, candidato consigliere comunale a Rapallo, l'avvocato Marco Mori e lo scrittore e saggista Roberto Pecchioli.

Il Coordinatore di Savona e provincia Marabello ha annunciato l'ingresso nel Movimento Indipendenza di Davide Chiaffitella di Andora il quale ricoprirà l'incarico di responsabile provinciale dei Giovani. Per la provincia di Imperia da segnalare la presenza dei responsabili del circolo di Ventimiglia, Deborah Mognol e Francesco Mauro, del consigliere comunale di San Bartolomeo al Mare Antonello Martini, di Gianfranco Catania, attivo nel golfo dianese e di un folta delegazione imperiese guidata da Luciano Zarbano, consigliere comunale nel capoluogo, e di Francesco Castagnino, coordinatore provinciale per Imperia del movimento “Indipendenza!”.