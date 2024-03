Vallecrosia, Quaresima in parrocchia: cena di digiuno e via Crucis a San Rocco (Foto)

Un momento conviviale, in silenzio e raccoglimento, e di preghiera, con la via Crucis, in preparazione alla Quaresima ma anche un'occasione per aiutare i meno fortunati. E' stata un successo la cena di digiuno, andata in scena, ieri sera, nell'oratorio della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

Una quarantina i partecipanti che si sono ritrovati a mangiare insieme in occasione della cena quaresimale organizzata dal parroco don Rito Alvarez. "Abbiamo fatto una cena nel silenzio e nel raccoglimento ascoltando musica gregoriana con letture utili sulla passione. Abbiamo mangiato cose semplici: verdure crude, pane, olio e acqua" - racconta don Rito - "La sala era gremita, una quarantina di persone hanno partecipato e hanno messo a disposizione e offerto qualcosa per aiutare chi ne ha bisogno. Un grazie sincero va al nostro meraviglioso gruppo Caritas parrocchiale, che ha provveduto a preparare una cena di digiuno semplice ma molto significativa. Dopo abbiamo fatto la via Crucis in chiesa, un momento di preghiera con i bambini e tutte le famiglie".

Grazie all'iniziativa sono stati raccolti 506 euro che saranno destinati a iniziative caritative. "Con queste piccole iniziative di carità, che poi sono momenti di riflessione e meditazione, riusciamo a raccogliere fondi che servono ad aiutare chi ne ha bisogno" - fa sapere don Rito - "E' stata una serata molto bella, apprezzata da tutti i partecipanti: famiglie, ragazzi e bambini".