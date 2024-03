Rolando in visita alle scuole di Valle Armea: "Manutenzione, pulizia e ingressi presidiati"

Questa mattina il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, assieme alla consigliera Ethel Moreno, si è recato in visita ai plessi scolastici siti al mercato dei fiori in Valle Armea.



Rolando ha incontrato il preside ed i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Ruffini – D. Aicardi”, affermando che “E' necessaria la totale separazione tra le attività scolastiche e sportive con quelle floricole, quest'ultime spostandole al piano terra, previa autorizzazione dei vigili del fuoco. E' altresì importante – prosegue Gianni Rolando – una maggiore manutenzione e pulizia, oltre ad avere gli ingressi dell'intero complesso presidiati per motivi di sicurezza”.