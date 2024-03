Elezioni Amministrative a Sanremo: Mager "Ho quattro liste civiche sullo stesso piano" (Video)

“Sanremo al centro fa parte della coalizione civica che mi sostiene, ma ho anche l’appoggio di Anima, Idea Sanremo e Forum. Saranno quattro componenti civiche, che sono sullo stesso piano”. Sono le parole di Alessandro Mager, candidato a sindaco che dal momento della sua discesa in campo ha sempre confermato la sua scelta civica.

Da tempo ha iniziato ad incontrare la cittadinanza e molti li farà fino a giugno. Quali riscontri ha avuto dall’elettorato medio? “Intanto sono felice degli incontri, perché ho avuto la possibilità di incontrare tanti sanremesi che, nella mia vita avevo un po’ perso di vista e ho rivisto con grande piacere. Al di là dei rapporti personali ho avuto la possibilità di capire la realtà di Sanremo”. Quali gli argomenti più gettonati? “Le persone si soffermano principalmente sulla carenza dell’arredo urbano e sulle problematiche della raccolta dei rifiuti”. Grandi opere importanti ma al cittadino medio interessano le piccole cose: “Le prime sono fondamentali e l’amministrazione uscente le sta varando o in fase di realizzazione. Una volta terminate cambieranno in meglio il volto della città e tutti ne beneficeranno ma, l’attenzione dell’elettorato è mirato alla quotidianità”.

Quando presenterà le liste? “Sono in fase avanzata di costruzione ed alcuni nomi sono già usciti ed hanno avuto il giusto risalto perché persone competenti e stimate. Io sottolineo l’importanza della scelta civica perché, senza nessuna avversione ai partiti, è essenziale per l’Amministrazione che i suoi componenti siano svincolati da pressioni in alto”.

Uno dei suoi avversari, Gianni Rolando, ha più volte esternato un parere diametralmente opposto: “Non condivido questo pensiero e, comunque noi abbiamo rappresentanti liberamente eletti e siamo certi che continueranno a fare il bene della città, come il nostro senatore”.

Torniamo alle liste, che al momento sono quattro. Ieri uno dei suoi avversari ha annunciato l’allestimento di una nuova. Se ci fosse la necessità lei potrebbe aumentarne il numero? “Al momento rimangono queste e siamo in fase di completamento delle quattro. Se la raccolta di adesione superasse le 96 persone, potremmo anche farne una quinta”.

Si parla tanto del cosiddetto partito dell’astensionismo. Quale è la sua ricetta per andare a cercare voti tra chi non va a votare: “L’astensionismo nasce anche come risposta a certe negligenze della classe politica ed è un fenomeno negativo. Sicuramente posso dire loro che, nello svolgimento dei mio mandato metterò in pratica metterò in pratica le mie regole di vita: concretezza, serietà ed affidabilità”.

L’unico sondaggio ufficiale, che lo dava al 19%, dagli incontri che sta facendo pensa che sia aumentato? “Premetto che fu fatto quando ancora non avevo ufficialmente confermato la mia candidatura. Ritengo che la situazione sia notevolmente cambiata e le mie sensazioni sono molto positive”.