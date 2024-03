Sanremo: al weekend del corso fiorito la banda dei Bersaglieri di Asti e una marching band dall'Ucraina

La tradizionale sfilata dei carri in programma domenica 24 marzo con il tema “SanremoINfiore &Outdoor” sarà preceduta, sabato, da quella delle bande musicali e gruppi folkloristici.

Sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri 'R. Lavezzeri', la Lviv Marching Band dall'Ucraina, la banda folkloristica sanremese 'Canta e Sciuscia' e la New Lady Spartanese con il corpo bandistico 'Città di Bisacquino'. Le bande partiranno da piazza Colombo alle 16.30, a un quarto d'ora l'una dall'altra.

Il percorso prevede: via Matteotti, via Corradi, bia Palazzo e piazza Colombo. Alle 17.30 sulla scalinata del Casinò l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e, alle 18.30 circa in piazza Borea d’Olmo, l'esibizione finale New lady Spartanes. Sono previste soste musicali da 5 minuti in: piazza Colombo alla partenza sul solettone, via Matteotti di fronte al Teatro Ariston, quindi di fronte al cinema Centrale e all'incrocio con via Corradi.

FANFARA DEI BERSAGLIERI “R. LAVEZZERI DI ASTI”

E’ una delle migliori fanfare in congedo presenti in Italia. Le squillanti trombe della “Lavezzeri” hanno oltrepassato i confini nazionali a Parigi nel 1996, a Monaco di Baviera nel 2003 e ancora in Francia dal 2007 al 2016. La “Lavezzeri” ha festeggiato il 30° anniversario della ricostituzione in occasione del 62°Raduno Nazionale che si è svolto proprio ad Asti a giugno 2014. Nello stesso anno la città di Cherasco, che ha dato i natali al primo bersagliere d’Italia, ha conferito alla Fanfara Lavezzeri la cittadinanza onoraria.

LVIV MARCHING BAND

Dall’Ucraina gruppo di 45 elementi. Divertente e dinamica marching band giovanile, composta da musicisti e majorettes.

CANTA E SCIUSCIA: gruppo storico folkoristico della Città di Sanremo composto da circa 40 elementi tra musicanti e majorettes.

NEW LADY SPARTANES

Nasce nel 2010 in memoria di una compagna tragicamente scomparsa (Claudia Albini). Attualmente la formazione del gruppo è composta da 13 atlete di età compresa tra i 17 e i 27 anni che vogliono portare, attraverso il folclore e la danza, un sorriso dove non c’è. Hanno partecipato a diversi campionati e a molti carnevali. Sono state Ospiti di Papa Francesco. Nel 2017, durante un raduno sulla costiera Amalfitana, conoscono il complesso Città di Bisaquino Palermo e nasce subito una sintonia che li vede insieme in diverse esibizioni in tutta Italia. Nel 2019 sono ospiti della trasmissione “Ballando con le stelle” condotta da Milly Carlucci su Rai1. Le majorettes offrono un’animazione spumeggiante con coreografie accompagnate da musica italiana, e non solo, che conferisce un tono frizzante.