Il noto divulgatore scientifico Barbascura X ospite oggi di Radio Onda Ligure

In attesa del suo spettacolo al Teatro Ariston, Barbascura X, sarà ospite oggi di Radio Onda Ligure.

Il popolare chimico e divulgatore scientifico da oltre un milione di follower sul web, chiuderà a a Sanremo il suo “Amore Bestiale Tour” in cui unisce cultura e divertimento.

Nato a Taranto, si laurea in chimica organica all’Università di Bari, si specializza all’Università di Bologna in sintesi organica ed in seguito consegue all’estero un dottorato in green chemistry e produzione di materiali da fonti rinnovabili. È molto riservato sulla sua vita privata, per non creare conflitto con l’attività di ricercatore.

«Se c’è un argomento tabù io voglio occuparmene – dice Barbascura X - e senza lasciare nulla all’immaginazione. Voglio che la gente capisca, per poi riderci sopra. Perché se riesci a riderne allo significa che la scienza l’hai capita davvero».

L'intervista andrà in onda alle 15.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana