Sanremo, nuove nomine in Asl 1: Simonetta Ardissone neo primario di Anestesia e Rianimazione del Borea

Dopo il pensionamento, nel gennaio scorso, del dottor Giorgio Ardizzone l’Asl 1 imperiese è corsa subito ai ripari e ha provveduto ad attivare le procedure per nominare il primario facente funzioni della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo, afferente al Dipartimento Emergenza ed Accettazione.

Dal primo marzo infatti il posto sarebbe stato vacante ed è per questo che il direttore generale di Asl 1, Maria Elena Galbusera, su proposta del direttore struttura complessa ‘Formazione e organizzazione del personale dipendente convenzionato, Maria Margherita Sottomano, ha provveduto, in linea con quanto prescritto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, a chiedere ai dirigenti interessati all’interno della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione Sanremo, di produrre i propri curricula per ricoprire il posto di primario facente funzioni.

Al bando ha risposto solo un medico. Alla direzione quindi è pervenuto solo il curriculum formativo e professionale della dottoressa Simonetta Ardissone, Dirigente Medico disciplina anestesia e rianimazione Responsabile della Rianimazione Sanremo, per il quale il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole per il conferimento formale dell’incarico.

La dottoressa Ardissone, essendo stata già individuata dal direttore di Anestesia e Rianimazione di Sanremo quale suo sostituto per l’anno 2024, ha proseguito con l'incarico, senza soluzione di continuità. Incarico che durerà 9 mesi, sino al 30 novembre, prorogabili per altri sei, per il tempo necessario ad espletare le procedure per la copertura del posto a tempo indeterminato.

Le attività di questo reparto sono molte delicate e fondamentali. Vengono svolti infatti i ricoveri di pazienti acuti, compresi quelli con patologia covid-19, che necessitano di trattamento intensivo. I pazienti provengono dal Pronto Soccorso di Sanremo, da Bordighera, dai reparti intraospedalieri e di ritorno dal centro Hub di riferimento dopo trattamento chirurgico specialistico. È presente anche la rianimazione neonatale-pediatrica in assistenza alla neonatologia.

Per quanto riguarda l’organizzazione del blocco operatorio viene gestito l’intero personale infermieristico e nel contempo tutta l'attività anestesiologica ambulatoriale e operatoria necessaria a supportare tutta l'attività chirurgica programmata dal presidio di Bordighera e programmata ed urgente del presidio di Sanremo infine viene svolta assistenza a tutte le attività in narcosi al di fuori del Blocco Operatorio (gastroenterologia, radiologia, cardiologia interventistica, ortopedia) nonché è attivo h24 il servizio di guardia per le urgenze intra/extra ospedaliere . Previsti anche i trasporti secondari protetti per pazienti adulti e pediatrici nonché la terapia del dolore, con due poli di attività e gli ambulatori. Poi, nel percorso materno-infantile viene garantito il servizio di partoanalgesia 24 ore su 24.