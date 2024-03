Giornata per la lotta contro i disturbi alimentari, la rotonda del ponte dell’Amicizia di Camporosso si illumina di lilla

La rotonda del ponte dell’Amicizia a Camporosso si illumina di lilla per celebrare la Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

"Questa sera la rotonda del Ponte dell’Amicizia è illuminata di lilla per celebrare la giornata per la lotta contro i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "E’ un gesto dal valore simbolico e ci auguriamo che aiuti a richiamare l’attenzione su di un problema così serio e diffuso, che richiede un’attenzione immediata da parte di tutti".

I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e, purtroppo, la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della pandemia. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. E’ dal 2014 che Never give Up Onlus, associazione impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell’alimentazione, promuove con le istituzioni, la Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute, campagne di sensibilizzazione su questi temi.