Aumenti bollette Rivieracqua alle imprese, Confartigianato Imperia si unisce al coro di proteste

A seguito degli aumenti delle bollette di Rivieracqua SPA, basati su conguagli richiesti per il biennio 2022 – 2023, Confartigianato Imprese Imperia si unisce al coro di proteste delle altre associazioni di categoria. Gli aumenti stanno riguardando infatti tutte le imprese indistintamente, con incrementi, in alcuni casi, dieci volte superiori rispetto a quanto veniva pagato precedentemente anche nei Comuni nei quali non ci si aspettava gli aumenti perché le tariffe erano già adeguate.

Attraverso un coordinamento con le altre associazioni si chiederà un incontro urgente al commissario dell’ATO per trovare una soluzione all’allarmante situazione insostenibile in cui versano le imprese del nostro territorio.