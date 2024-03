Sanremo: territorio, benessere e stili di vita, approda il progetto ‘Sportivi per natura'

Approda in provincia di Imperia il progetto ‘Sportivi per natura… in riviera attività fisica, culturale e ambientale per la salute ed il territorio’. Si tratta di un'iniziativa che unisce il territorio e la sua salvaguardia con il benessere, l'attività fisica ed i corretti stili di vita. Capofila del progetto è il comitato ‘Sanremo Marathon’ mentre i partner saranno: Sanremo Rugby, Uc Sanremo e Sanremo Sport & Tourism.

Sulle singole iniziative sono in via di attivazione ulteriori collaborazioni sul territorio con l'Istituto Comprensivo Italo Calvino, l'associazione ‘I Deplasticati’, il Lions Club e l'Istituto Tethys. Con loro anche i comuni che insistono lungo la pista ciclopedonale, che hanno concesso il proprio patrocinio: Sanremo, Ospedaletti, Cipressa, Costarainera, Taggia, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare e Santo Stefano al Mare.

Il progetto trova il proprio sostegno principale da parte della fondazione Compagnia di San Paolo, all'interno della seconda edizione del bando ‘Sportivi per Natura’. Partendo dall'esperienza maturata da tutti i partner del progetto nell'organizzazione di manifestazioni e attività sportive per tutte le fasce di età.

La ‘mission’ è quella promuovere il coinvolgimento di grandi e piccoli nell’attività sportiva all’aria aperta nella protezione dell’ambiente naturale e della biodiversità. I principali assi su cui si basa il progetto sono: la vita sedentaria, il recupero della costa e inquinamento nei mari.

Già molte le iniziative che sono state organizzate: oggi e domani la pedalata eco-educativa della Milano-Sanremo per la quale sono attesi circa 70 giovani. Quindi, il 15 giugno, la ‘family run’ della ‘Run for the whales’, a settembre quella legata al Santuario dei Cetacei ‘Pelagos’ e, nel febbraio 2025 quella per il parco di monte Bignone con una giornata di orienteering. Il 1° dicembre prossimo, invece, la ‘Family Run’ della Sanremo Marathon