Sanremo: al Royal il 'Deluxe Travel Market', l'Assessore Faraldi "Grossa opportunità per la nostra città"

L’Assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi, ha partecipato all'evento ‘Deluxe Travel Market’, in corso all'Hotel Royal.

“Un'opportunità per portare i saluti istituzionali – evidenzia Faraldi - e testimoniare l'ottima evoluzione del turismo a Sanremo, in particolare nella sua capacità di attrarre visitatori stranieri, certificata dalle rivelazioni dell'osservatorio regionale che ha attestato per il 2023 una crescita del 7,96%”.

Durante il DTM Faraldi ha incontrato espositori provenienti da tutto il mondo: prestigiosi hotel a cinque stelle, resort di lusso, catene alberghiere di fama internazionale, compagnie di trasporto e crociere d'élite, DMC e operatori specializzati nell'affitto di ville esclusive e nei servizi di charter. L'ampia gamma di offerte presentate riflette l'eccezionale diversità e qualità dell'ospitalità a livello globale.

Gli acquirenti presenti all'evento rappresentano una vasta gamma di paesi europei, stati baltici e società ucraine, tutti alla ricerca di esperienze di viaggio di lusso e servizi di prima classe. Professionisti del settore viaggi, molti dei quali specializzati in clienti VIP, FIT, MICE e business travel, hanno dimostrato un forte interesse nel valorizzare le offerte turistiche di Sanremo e creare partnership significative per il futuro.

“L'Hotel Royal di Sanremo – prosegue Faraldi - ha fornito il palcoscenico perfetto per questo straordinario incontro di menti e talenti nel settore del turismo di lusso. È stato un momento di scambio di idee, networking e opportunità di collaborazione che, sono certo, porterà benefici tangibili per la nostra città e per l'industria turistica nel suo complesso. Guardando avanti, continueremo a lavorare duramente insieme al ‘Tavolo del Turismo’ per consolidare il ruolo di Sanremo come destinazione di eccellenza per i viaggiatori di tutto il mondo”.