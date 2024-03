Sanremo: elezioni Amministrative di giugno, con De Pasquale e Martini sarà 'Una poltrona per sette'

Saranno sette (almeno per ora) i candidati a sindaco alle Amministrative di inizio giugno, per la città di Sanremo. La conferma arriva da due ‘nuovi’ della lista che si allunga, ovvero Luca De Pasquale ed Erica Martini, rispettivamente per la lista ‘Uniti per il bene comune’ e per ‘Indipendenza!’, il movimento di Gianni Alemanno.

La conferma, dopo la prima uscita di De Pasquale sabato scorso con un gazebo in zona Foce, è arrivata nelle ultime ore con l’ufficialità dello stesso che ha presentato la documentazione in Comune e quella di Erica Martini, che questa mattina alla Federazione Operaia si presenterà ai media.

Si tratta dello stesso numero di cinque anni fa, quando insieme ad Alberto Biancheri si presentarono Sergio Tommasini, Paola Arrigoni, Giorgio Tubere, Alberto Pezzini, Alessandro Condò e Carlo Carpi. I sette schieramenti, se rimarranno tali, si presentano sulla falsa riga delle precedenti consultazioni: Gianni Rolando prende il posto di Tommasini nel centrodestra, che schiera anche una serie di liste civiche. Alessandro Mager al posto di Alberto Biancheri, con il supporto di ‘Sanremo al Centro’, ma senza quello del Partito Democratico e di ‘Sanremo Attiva’ confluiti con Fulvio Fellegara.

Dopo Paola Arrigoni, che ai tempi era il leader del Movimento 5 Stelle, quest’anno toccherà a Roberto Rizzo, consigliere comunale uscente candidarsi per i pentastellati. Gli altri, De Pasquale e Martini insieme a Roberto Danieli confermano la propria connotazione totalmente civica, anche se ovviamente ‘Indipendenza!’ (vista la sua esponente nazionale e locale) è sicuramente più votata a destra.

Insomma, tutto è pronto per la kermesse elettorale che si preannuncia già ‘calda’ per i prossimi tre mesi tra incontri, dibattiti e proposte dei diversi candidati che si giocheranno la poltrona di primo cittadino. Uno scranno a sua volta bollente, visto che chi si siederà dovrà sostituire il sindaco più longevo di Sanremo, Alberto Biancheri.